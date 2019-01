Nieuwe leden kindergemeenteraad leggen eed af Anthony Statius

25 januari 2019

08u50 0 Zulte De nieuwe leden van de Zultse kindergemeenteraad hebben op donderdag 24 januari de eed afgelegd. Dit deden ze bij de ‘echte’ gemeenteraadsvoorzitter Francky De Coster in het gemeentehuis van Olsene.

De kindergemeenteraad van Zulte telt negen nieuwe leden uit het vijfde en zesde leerjaar uit een van de vier lagere scholen van Zulte. Uit de Gemeenteschool Zulte werden Ronaldo Bouraoui en Robin De Wilde aangesteld en Marit Van Den Broecke en Zara De Smet vertegenwoordigen de Vrije Basisschool Zulte. Van Vrije Basisschool Olsene zijn Siebe De Muytere en Astrid De Ryck de nieuwkomers en de Vrije Basisschool Machelen heeft met Robbe Bertier, Lucas Dejaeghere en Tybo Van Hoof drie nieuwe vertegenwoordigers in de raad.

Noor Vandaele blijft nog een jaar kinderburgemeester en ook Flo Claeys, Zion Duyck, Leonie Vandelannoote, Linde Rosseel, Ditte Verslype, Nicolas Geeraerts en Mattis De Ruyck blijven aan boord.

“Via de kindergemeenteraad wil het gemeentebestuur op de hoogte blijven van wat er leeft bij de leerlingen in de basisscholen", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De raad komt enkele keren per jaar samen om na te denken over thema’s die voor kinderen echt belangrijk zijn. Ze mogen ook zelf voorstellen doen en ze worden uitgenodigd op enkele belangrijke officiële plechtigheden.”

Na de eedaflegging was er - zoals dat hoort bij zo’n ceremonie - een receptie. Een glaasje cava voor de fiere ouders en een glaasje fruitsap voor de jonge raadsleden.