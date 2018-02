Nieuwe gemeentewebsite 16 februari 2018

Er is een nieuwe gemeentelijke website op komst. De huidige website Zulte.be is volgens het bestuur aan een grondige opfrisbeurt toe. "Het is de bedoeling dat de nieuwe website ook voor mobiele gebruikers via smartphone en tablet vlot toegankelijk is, wat nu nog niet het geval is", zegt communicatieambtenaar Stefanie Colpaert. Verder zou het ook de bedoeling zijn om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen door de informatie die vaak opgezocht wordt, een prominente plaats op de website te geven. (GRG)