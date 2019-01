Nieuwe computerlessen in de bibliotheek Anthony Statius

04 januari 2019

Na de kerstvakantie starten opnieuw verschillende cursussen in de bibliotheek van Zulte. Ze zijn nog enkele plaatsen vrij.

Zo kan iedereen zich nog inschrijven voor de cursus ‘Een digitaal fotoboek maken’ van Zultenaar Christine Bocaege. Deze cursus start op dinsdag 8 januari en bestaat uit vijf lessen, telkens op dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur en kost 12,50 euro. Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de cursus ‘Internet & e-mail’ van Christ Crabbe uit Zulte. Deze cursus us gestart op 1 januari en bestaat uit zeven lessen, telkens op vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur. De kostprijs bedraagt 17,50 euro. Meer info via bibliotheek@zulte.be of 09/388.86.00.