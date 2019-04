Nieuwe asfaltlaag in Statiestraat Anthony Statius

15 april 2019

08u07 4 Zulte De Statiestraat in Zulte krijgt binnenkort een nieuwe asfaltlaag. De herstellingswerken starten v anaf 13 mei en deze zullen vijf werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken wordt de Statiestraat helemaal afgesloten voor doorgaand verkeer.

De herstellingswerken in de Statiestraat omvatten het vervangen van alle okerkleurige asfaltverharding op de zes kruispunten vanaf de Staatsbaan tot en met het kruispunt met de Kapellestraat. Deze stukken zijn momenteel in slechte staat.

Tijdens de werken wordt de Statiestraat helemaal afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Statiestraat richting de spoorweg, Olsenestraat, Waalstraat in beide richtingen. Het éénrichtingsverkeer in de Olsenestraat wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. Deze omleiding wordt ook gevolgd door de Lijn. De drie bushaltes ter hoogte van de Kapellestraat, Statiestraat 17 en Staatsbaan-Sociaal Huis worden tijdens de werken niet bediend.