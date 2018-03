Nieuw contract met Raveelmuseum: toeristisch loket blijft 02 maart 2018

03u06 0 Zulte Het gemeentebestuur sluit een nieuw contract met het Raveelmuseum. "De grond waarop het museum staat, blijft van de gemeente.Het toeristisch loket in het museum blijft behouden", zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

Met een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Zulte en de Vlaamse overheid is de situatie van het Roger Raveelmuseum nu juridisch weer helemaal op het droge. "De Raveelstichting bestaat niet meer, en de Vlaamse overheid neemt nu de rol van de provincie Oost-Vlaanderen als bestuurder van het museum over", schetst schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). "We hebben met hen nu een overeenkomst gesloten. De erfpachtovereenkomst blijft daarbij behouden, wat betekent dat de gronden waarop het museum staat eigendom van de gemeente blijven en in erfpacht worden gegeven aan de Vlaamse overheid. Er is ook een overeenkomst om het toeristisch loket van onze gemeente in het museum te behouden. We betalen daarvoor elk jaar een bedrag van 10.000 euro aan de Vlaamse Gemeenschap."





Na het overlijden van kunstenaar Roger Raveel vijf jaar geleden kwam het museum in een impasse terecht. Financieel bleek het museum amper het hoofd boven water te houden, en Raveels weduwe en de Raveelstichting verzeilden in een juridisch conflict waarbij het museum zelfs een tijd verzegeld werd. De Stichting Roger Raveel werd ontbonden en het museum kwam in handen van de provincie, die op haar beurt de fakkel heeft doorgegeven aan de Vlaamse overheid. (GRG)