Niet naast oorlogsherdenking te kijken MONUMENTALE FOTO'S EN VRIJHEIDSBOOM VOOR 100 JAAR WO I GAËTAN REGNIERS

02u50 0 Foto Gaëtan Regniers De Vrijheidsboom komt vlak bij het gemeentehuis en de kerk. Zulte Dit jaar herdenkt Zulte 100 jaar Eerste Wereldoorlog met levensgrote foto's, een mobiele tentoonstelling, een gelegenheidspublicatie én het aanplanten van een Vrijheidsboom. "In het laatste oorlogsjaar is hier zwaar slag geleverd en op het oorlogskerkhof in Machelen liggen meer dan 700 gesneuvelde Franse soldaten", zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

Is de herdenking van '100 jaar Eerste Wereldoorlog' op veel plaatsen al over haar hoogtepunt heen, in Zulte moet het zwaartepunt nog komen. "We hebben bewust gemikt naar 2018, honderd jaar nadat onze gemeente zwaar getroffen werd", legt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) uit. Het echte venijn zat in de Leiestreek aan het einde van de oorlog. Terugtrekkende Duitse troepen leverden er rond de rivier zwaar slag met voornamelijk Franse troepen, waardoor er nog heel wat slachtoffers te betreuren vielen.





Zware gevechten

"In oktober en november 1918 werd gevochten aan de Leie en werden hier zware verliezen geleden", zegt Vandemeulebroecke. Op de Franse begraafplaats in Machelen zijn meer dan 700 gesneuvelde soldaten begraven. "Ook heel wat burgers lieten het leven, maar daarover zijn geen hapklare cijfers voorhanden. Die mensen werden begraven op het gewone kerkhof, toen was er minder aandacht voor burgerslachtoffers."





Eik

Om alle slachtoffers en de oorlog te herdenken, komt er later dit jaar een Vrijheidsboom, net zoals er na de oorlog op een aantal plaatsen een boom werd geplant als levende getuige van de bevrijding. "Het zal een eik worden. We hebben nu al een plek gereserveerd tussen het gemeentehuis en Apostrophe in Olsene, vlak naast het oorlogsmonument", verduidelijkt Vandemeulebroecke.





In mei duiken vijftien tot twintig monumentale foto's her en der op in het straatbeeld. "We kiezen niet voor de klassieke tentoonstelling in een zaal, maar willen aangrijpende oorlogsbeelden naar buiten brengen en er mensen mee confronteren. We werken voor dit fotoproject samen met de Heemkundige Kring van Zulte en met de vaderlandslievende verenigingen. De foto's zijn enkele vierkante meter groot, het geheel vullen we aan met een mobiele tentoonstelling. Die zal afwisselend in de kerken van Machelen, Olsene en Zulte te zien zijn." Cultuurintercommunale Pols is dan weer een gelegenheidspublicatie aan het voorbereiden. Na 2018 zijn de oorlogsherdenkingen trouwens nog niet afgelopen. "In 2019 zal het honderd jaar geleden zijn dat het Franse kerkhof in Machelen werd ingewijd. Ook dat willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. In samenwerking met het comité Franco-Belge plannen we ook daar activiteiten rond, wellicht in september 2019."