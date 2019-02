Nicolas Cuypers is nieuwe voorzitter van N-VA Zulte Anthony Statius

22 februari 2019

10u11 0 Zulte Nicolas Cuypers zal de komende drie jaar de afdeling N-VA Zulte leiden. Hij neemt de voorzittersfakkel over van Ward Baeten, die ondervoorzitter wordt en als zesde opvolger mee zijn schouders zet onder de lijst van het Vlaams parlement.

N-VA Zulte heeft op haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen een nieuwe bestuursploeg samengesteld. Nicolas Cuypers wordt de komende drie jaar voorzitter van de partij. “In ons bestuur werken we heel nauw samen, dus deze titel is in dat opzicht eerder symbolisch”, aldus Cuypers. “Toch ben ik blij dat de afdeling me een sterk mandaat heeft gegeven. Nog belangrijker is dat onze bestuursploeg uitgebreid is met een aantal nieuwe krachten.”

Afscheidnemend voorzitter Ward Baeten gaat nu verder als ondervoorzitter en in de verkiezingen van mei staat hij als zesde opvolger op de lijst van het Vlaams parlement. “In mei willen we in Zulte een sterk resultaat neerzetten als partij”, zegt Cuypers. “De komende twee jaar willen we alles in het werk stellen om onze schepen Linda Detailleur - in 2022 is er een schepenwissel - zo goed mogelijk te ondersteunen. In 2024 zullen we er absoluut weer staan.”