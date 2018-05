Natuurpunt koopt oude Leiekronkel ANTHONY STATIUS

18 mei 2018

21u51 0

Natuurpunt tussen Leie en Schelde kocht samen met Natuurpunt De Torenvalk een nieuw stukje natuurgebied aan. Het gaat om een oude Leiekronkel op de grens van Zulte en Oeselgem, halverwege het centrum en De Vierschaar. Op pinkstermaandag wordt het gebied ingehuldigd met een wandeling.





Onder het motto 'onbekend, maar niet meer onbemind', trakteert Natuurpunt op maandag 21 mei op een inhuldigingwandeling en een drankje in een nieuw stukje natuurgebied op de grens van Zulte en Oeselgem.





"Tijdens een educatieve wandeling leer je alles over de rijke geschiedenis van het gebied", zegt Hannes Buyle van Natuurpunt. "Waar vroeger de vrachtschepen voeren en vlas geroot werd, hebben watervogels nu het gebied succesvol geclaimd. De bescherming van een stukje oude Leie is een strategische zet in een groter plan van rivierherstel Leie. Het gebied situeert zich halverwege het centrum en de Vierschaar. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden zijn allen welkom."





"De wandeling begint om 14 uur op de parking achter de kerk van Oeselgem, aan het Leieheem. De afstand bedraagt ongeveer 4 kilometer."





Meer info via hannes.buyle@hotmail.com, martine.langen@detorenvalk.be of www.natuurpunttussenleieenschelde.be.