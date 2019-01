Natasja De Vos | Pas in 2022 schepen 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Anthony Statius

03 januari 2019

Het gemeentebestuur van Zulte krijgt pas in 2022 twee nieuwe schepenen. De eerste drie jaar mogen Olivier Peirs (GVZ) en Linda Detailleur (N-VA) hun ambt verderzetten en daarna worden zij vervangen door Francky De Coster en Natasja De Vos (allebei Open Zulte). Het verhaal van krantenman Francky De Coster is ondertussen gekend, maar wie is Natasja De Vos, de 27-jarige hulpverlener uit Olsene die bevoegd wordt voor Ruimtelijke Planning en Omgevingsvergunningen, Financiën, Kerkfabrieken en Sport?

Natasja is geboren en getogen in groot-Zulte en werkt sinds kort als hulpverlener bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen. Onlangs kocht ze een huis met haar vriend Pieter-Jan Van de Vyver in de Poelkenswegel in Olsene. "Samen met Jong Open Zulte zet ik mij zoveel mogelijk in voor de jeugd", zegt Natasja. "Enerzijds willen we een stem zijn voor de jongeren in Zulte en anderzijds willen we de politiek een jong, aanspreekbaar en herkenbaar gezicht geven." Natasja zetelde de voorbije zes jaar als OCMW-raadslid en in oktober 2018 werd ze met 1.033 stemmen verkozen als schepen. Toch moet Natasja nog drie jaar wachten vooraleer ze de fakkel overneemt van Olivier Peirs (GVZ). "De volgende drie jaar zal ik uiteraard niet stilzitten", zegt Natasja. "Ik zal mijn verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid opnemen en actief meewerken aan een vooruitstrevend beleid voor onze gemeente en ondertussen zal ik mij voorbereiden op mijn functie als schepen." (ASD)