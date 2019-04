Nancy opent kunst- en interieurgalerij The Cottage langs Schipdonkkanaal Anthony Statius

09 april 2019

15u28 0 Zulte Kunst- en interieurliefhebbers kunnen sinds kort terecht in de gezellige hoeve van Nancy De Riek (52) in Machelen (Zulte). In de stallen, woonkamer en tuin van The Cottage vind je beeldhouwwerken, schilderijen en decoratieartikelen van uitsluitend Belgische makelij.

The Cottage is een verborgen pareltje in de Leimeersstraat 3 langs het Schipdonkkanaal op de grens van Machelen (Zulte) en Deinze. Het is te bereiken via het jaagpad, dat in het verlengde ligt van Vaart Linkeroever in Deinze. De hoeve bevindt zich ter hoogte van Oliefabriek Vandamme, aan de overkant van het kanaal. Daar vestigde Nancy De Riek uit Merelbeke zich enkele jaren geleden om er zich te herbronnen.

“Tot voor kort leidde ik een druk leven als inkoop- en verkoopverantwoordelijke voor verschillende bedrijven in de houtindustrie", vertelt Nancy. “Ik houd me ook bezig met het opstarten van bedrijven en markten. Mijn carrière staat nu even op een laag pitje en in de tussentijd kwam ik op het idee om van mijn huis een kleine kunstgalerij te maken. Momenteel loopt er een tentoonstelling van beeldhouwer Pauline Schreibers en er zijn ook kunstwerken van onder andere Herman Van Nazareth, Bob Roes, Rita Wildro, Carine Goeteyn en Deinzenaar Jesse Van Gompel te zien. Naast kunstwerken vind je in The Cottage ook interieurdecoratie van onder andere Maison Interieur en Het Fraeye Huis. Om de vier maanden verander ik de volledige setting. Leuk om te weten is dat ik op vrijdag 12 april meehelp met het organiseren van het Koningsbal ter ere van het Nederlandse koningspaar in het Kasteel van Zwijnaarde. Daar zal ook een deel van de collectie uit The Cottage te zien zijn.”

The Cottage is open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en tijdens de week op afspraak. Je kan de galerij ook bezoeken tijdens de ontdekkingstocht Zultse zelfstandigen in de kijker op zondag 2 juni. Meer info vind je via de Facebookpagina en Instagrampagina The Cottage.