Naar stemloket per straat 26 januari 2018

De inwoners van Zulte zullen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen per straat opgeroepen worden naar hun stembureau. Vroeger gebeurde dit alfabetisch op naam. Het lijkt een futiliteit, maar volgens gemeenteraadslid Tania Verpraet (Open Zulte) maakt een oproeping per straat wel degelijk verschil uit. "Op die manier kunnen gezinnen en buren samen naar hetzelfde loket, dat is gemakkelijker en praktischer", vindt Verpraet die het voorstel indiende. "Bij vorige verkiezingen werden de mensen telkens per alfabet opgeroepen naar het loket om hun stem uit te brengen. Daardoor moesten de leden van eenzelfde gezin vaak naar een verschillend stembureau, met vaak ook een verschil in wachttijd. Niet praktisch. Daarom stel ik voor om bij de komende verkiezingen per straat op te roepen. Dan kan een volledig gezin samen naar hetzelfde loket, buren kunnen afspreken om samen te rijden... Je moet niet wachten op elkaar en alles kan vlotter verlopen." Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) beloofde op de vraag in te gaan. "Op die manier is het inderdaad gemakkelijker. We gaan oproepen op straatniveau en bekijken nog met onze diensten of het mogelijk is om aanliggende straten te groeperen per kiesbureau."





(GRG)