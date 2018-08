Na brand veel hulp voor getroffen gezin 14 augustus 2018

02u40 0 Zulte Het gezin van Nicky Barra uit de Waregemstraat in Zulte staat op straat nadat een brand zondagochtend hun woning onbewoonbaar maakte. Een vriend van de familie zet zijn schouders onder een inzamelactie.

Terwijl het gezin met de twee kinderen van 2 en 5 jaar net vertrokken was op uitstap naar Plopsaland, zagen buren rook naar buiten komen. Een brand was vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting aan het fornuis. De brand doofde grotendeels vanzelf uit door een zuurstoftekort, waardoor de brandweer weinig bluswerk had. "Maar een paar minuten later en er was een raam gesprongen, waardoor er terug meer zuurstof in de keuken kwam. De brandweer was dus net op tijd", vertelt Nicky.





Bij verdere inspectie bleek de hele woning zwartgeblakerd te zijn aan de binnenkant. "Behalve in de keuken is er eigenlijk niet veel structurele schade", zegt Nicky. "Maar het roet druipt van de muren en de brandgeur zit in alles. Een gespecialiseerde firma moet alles komen reinigen en daarna moeten we de elektriciteit vernieuwen, de vloer uitbreken, een nieuwe keuken installeren..." De woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard en het gezin belandde op straat.





"Het gezin zit momenteel in een noodwoning, maar dat is zeker niet ideaal. We willen hen helpen door een crowdfundingcampagne", zegt Nicolas Cuypers.





Op de website https://www.gofundme.com/brand-gezin-barra kan gedoneerd worden. "Alles dat we nu krijgen, schenken we later aan mensen die het nodig hebben", aldus Nicky.