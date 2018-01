N-VA Zulte en Waregem samen naar Essevee 19 januari 2018

Afdelingen van N-VA in Zulte en Waregem bundelen één dag lang de krachten onder de noemer 'Samen'. Een stevige knipoog naar het op de klippen gelopen kartel van sp.a en Groen in Antwerpen. "Om het jaar goed in te zetten is het een traditie geworden dat N-VA Waregem zijn leden en sympathisanten uitnodigt voor een voetbalmatch van hun favoriete Essevee. Dit jaar gaan we een stapje verder en organiseren de afdelingen Waregem en Zulte dit samen", legt Nicolas Cuypers uit.





Traktatie

"Op zondag 4 februari om 20 uur gaan we de match Essevee tegen KV Oostende. N-VA leden van Zulte en Waregem worden hier gratis op uitgenodigd. We trakteren hen op een wedstrijdticket, snack naar keuze en een consumptie. Niet-leden en/of sympathisanten zijn eveneens welkom en kunnen van dezelfde formule genieten voor de prijs van 15euro. Ter vergelijking: een lidkaart van onze partij kost 12,5 euro. In Zulte krijgt iedereen een drankje aangeboden om 17 uur in 'De Vlasschuur'."





Inschrijven

Inschrijven voor 25 januari met vermelding van aantal personen, adres, geboortedatum en identiteitskaartnummers via zulte@n-va.be. (GRG)





