N-VA wil 'stil' vuurwerk 23 januari 2018

Als het van meerderheidspartij N-VA afhangt, zal er in de toekomst enkel nog 'stil' vuurwerk afgeschoten worden . De partij vraagt de gemeenteraad om nu dinsdag een beslissing in die zin te nemen. "De problematiek omtrent de gevolgen van vuurwerk op dieren is met eindejaar telkens een belangrijk aandachtspunt", vindt gemeenteraadslid Michaël Devriendt (N-VA). "Vuurwerk is een beleving en maakt deel uit van het feestarsenaal op talrijke evenementen, maar er is ook het leed van dieren, door de knallen. Dierenwelzijn verdient in dit aspect meer aandacht. Als gemeente organiseren we een drietal vuurwerken tijdens de kermissen in de deelgemeenten. Er zijn alternatieven voor een feestelijk vuurwerk waaronder geluidsarm vuurwerk of lasershows en licht- en klankspelen die geen opeenvolging van zware knallen veroorzaken en dus diervriendelijker zijn." De kans dat er een verbod komt op 'luid' vuurwerk lijkt klein, men denkt op dit moment eerder aan een proefproject met 'stil' vuurwerk. (GRG)