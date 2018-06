N-VA vat zes jaar bestuur samen in cartoon 05 juni 2018

N-VA Zulte heeft de bestuursperiode van de voorbije zes jaar samengevat in een cartoon van Peter Brutin: een lachende burgemeester Simon Lagrange, geflankeerd door gemeenteraadsvoorzitter Ward Baeten en OCMW-voorzitter Linda Detailleur. Deze cartoon belandt in elke brievenbus. "We wilden een samenvatting maken van zes jaar bestuur, maar niet door een lijstje", zegt Michaël Devriendt. "Zulte is op cultureel en artistiek vlak actief en dus was een tekening een alternatief. Er zitten verwijzingen in naar gerealiseerde dossiers. Iedereen kan ze zoeken. Wie twijfelt, kan terecht op n-va.be/zulte." (ASD)