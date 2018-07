N-VA trekt met 18 nieuwkomers naar kiezer 17 juli 2018

02u27 0 Zulte N-VA Zulte heeft haar kandidaten voor de komende verkiezingen bekendgemaakt. De lijst, die wordt getrokken door huidig OCMW-voorzitster Linda Detailleur, telt maar liefst achttien nieuwkomers.

Met een filmpje op haar Facebookpagina toont N-VA Zulte dat het klaar is voor de kiescampagne. In dit filmpje tonen N-VA-kopstukken Bart De Wever, Theo Francken en Zuhal Demir hun sympathie voor de Zultse afdeling, maar waar het voor de Zultenaren om draait is wie er op 14 oktober kan gekozen worden in het stemhokje.





"De voltallige lijst werd unaniem aanvaard door onze leden", zegt lijsttrekker Linda Detailleur. Op plaats twee staat voorzitter Ward Baeten en als lijstduwer werd Michaël Devriendt. "De andere plaatsen houden we nog even in beraad."





Naast Linda, Ward en Michaël komen ook Simon Bourdeaux, Eddy Dubois, Jan Vanden Berghe en Ingrid Vanderschueren terug. Daarnaast telt de lijst ook achttien nieuwkomers: Nicky Barra, Miranda Calleeuw, Nicolas Cuypers, Mathieu Degraeve, Lindsay Degroote, Luc Demeyer, Gerda Dereu, Wendy De Vogelaëre, Iwona Lisowska, Annie Nimmegeers, Thomas Rogge, Luc Roggeman, Alina Serban, Elise Vansimaeys, Kurt Van Mieghem en Jeanette Van Hemelryck. De twee laatste namen - ook nieuwkomers- worden later bekendgemaakt. (ASD)