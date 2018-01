N-VA slorpt Groen op HUWELIJK ONDANKS IDEOLOGISCHE KLOOF GAËTAN REGNIERS

02u35 0 Zulte In Zulte slokt N-VA de afdeling van Groen op, nog voor die goed en wel is opgericht. Het huwelijk tussen 'geel' en 'groen' lijkt verbazingwekkend, want de partijen wonen elk in een ander ideologische zonnestelsel. "Dat klopt, maar hier in Zulte hechten we al langer belang aan thema's als milieu en duurzaamheid", zegt Michael Devriendt (N-VA).

Geel en groen zijn de kleuren van de Zultse gemeentevlag. De symboliek helpt N-VA om haar opvallende wending richting Groen uit te leggen. De N-VA slorpt in Zulte Groen op, nog voor die partij goed en wel is opgericht. Luc Roggeman ligt aan de basis van de meest in het oog springende politieke wending van het nieuwe jaar.





"Toen er wat rumoer ontstond over de veranderingen in het containerpark, begon het bij mij te kriebelen. Ik merkte dat er geen groene partij was in Zulte en liet weten dat ik hier zelf iets aan wou doen", vertelt de man. Met Groen kondigde zich meteen een vijfde partij aan die naar de gunst van de kiezer zou dingen. Maar zover komt het dus niet.





Bij N-VA zagen ze een opportuniteit om de groene kiezer te verleiden. De partij zit nu in de meerderheid, maar haalde in 2012 twee zetels en wil die graag verdubbelen.





Op lokaal niveau

Dat er een ideologische kloof gaapt tussen de uitgesproken rechtse N-VA en het linkse Groen, ontkennen ze bij N-VA niet "Dit is zo, zeker als je kijkt naar het parlement en hoe N-VA en Groen elkaar in de haren vliegen op thema's als asiel en migratie", zegt lokaal voorzitter Michael Devriendt. "Maar lokaal speelt dit eigenlijk geen rol. Wij vinden duurzaamheid en milieu in Zulte al langer belangrijk. We hebben daarom ook ingezet op bermmeesters en op dierenwelzijn. In onze landelijke gemeente willen we daar verder op werken en je moet deze stap in dat kader zien. Of we nog andere kleuren aan het geel van N-VA willen toevoegen? Neen (lacht), dat is niet de bedoeling."





In het verleden had N-VA met Sofie Dierick bovendien al een gemeenteraadslid met een uitgesproken ecologisch profiel. Voor Luc Roggeman gaat het ondertussen snel: hij is meteen bestuurslid geworden van N-VA Zulte en krijgt in oktober naar verwachting een plaats op de lijst. "Ik heb bij N-VA een aantal groene accenten gevonden", klinkt het. "Bovendien krijg ik binnen het bestuur de vrijheid om mijn mening te zeggen, en er wordt ook met aandacht naar geluisterd. Zo is mij duidelijk geworden dat een geelgroene gemeente de beste optie is." In Zulte komen CD&V en Open Zulte (liberalen en onafhankelijken) op, en dingt ook de lokale partij Gezond Verstand Zulte naar de gunst van de kiezer. Sp.a had er ooit een kleine afdeling, maar lijkt ook ditmaal niet deel te nemen aan de verkiezingen. Rond Vlaams Belang is het dan weer helemaal stil.





