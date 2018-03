N-VA plaatst geen verkiezingsborden 20 maart 2018

'Maak van Zulte geen zoveelste Plakkategem'. Met deze boodschap en een bijhorend Facebookfilmpje laat N-VA Zulte weten dat de partij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet van plan is om borden langs de Zultse wegen te plaatsen.





"Het is niet meer van deze tijd om op grote schaal verkiezingsborden te plaatsen", zeggen Nicolas Cuypers en Ward Baeten van N-VA Zulte. "Dit onderwerp kwam al op de gemeenteraad ter sprake en toen werd vanuit het schepencollege geopperd dat elke partij vrij is in zijn keuze. Wij respecteren dit, maar willen toch nu al een duidelijk signaal geven. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er makkelijk 1.000 borden in Zulte kunnen komen. We begrijpen dat sommige partijen willen vasthouden aan tradities, maar de overlast die omgevallen borden of afgescheurde affiches veroorzaken vinden wij een te groot nadeel. Het voorbije jaar maakten we reeds een aantal keer gebruik van banners. Dit lijkt ons, aangevuld met andere campagnemethodes, veel efficiënter dan oubollige affiches." (ASD)