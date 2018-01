Motorrijder zwaargewond na dubbele aanrijding 01 februari 2018

Een 44-jarige motorrijder is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt na een dubbele aanrijding op de Staatsbaan in Zulte. Rond 16.30 uur kon de motard een lichte vrachtwagen van een 20-jarige bestuurder, die uit de Oude Weg kwam en de Staatsbaan wilde oversteken richting Vijvestraat, niet meer ontwijken. Door de klap werden de motard en zijn motorfiets weggeslingerd. Hierdoor raakten ze nog een derde voertuig. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. (JEW)