Motorrijder en twee voetgangers zwaargewond 13 april 2018

Bij een bizar ongeval in de Grote Steenweg in Olsene zijn gisteren rond 17 uur een motorrijder en twee voetgangers zwaargewond geraakt.





Een 60-jarige motorrijder uit Oostrozebeke wilde keren op de Grote Steenweg om richting Deinze verder te rijden, maar kwam daar frontaal in aanrijding met de wagen van een 76-jarige tegenligger. De 60-jarige man werd door de klap zwaargewond. Zijn motor werd door aanrijding gekatapulteerd naar drie voetgangers die op de stoep stonden. Een 50-jarige man en een 61-jarige vrouw kregen een harde klap van de motor en werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De derde voetganger, een 61-jarige man, kwam er met lichte verwondingen van af. Geen van de betrokkenen verkeerde in levensgevaar.





(WSG/ASD)