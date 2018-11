Moaln For Life zet dorp in vuur en vlam Anthony Statius

10 november 2018

12u30 0 Zulte De organisatoren van Moaln For Life hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag het centrum van Machelen volgezet met meer dan 400 vlammen. “Hiermee kondigen we onze 12-urenactie aan die plaatsvindt op zaterdag 1 december in de Guldepoort. De opbrengst gaat naar h et Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Ter Kouter’ in Deinze”, zegt Alain Dedeurwaerder.

Twee jaar na het succesvolle Moaln For Life breit de organisatie op zaterdag 1 december een vervolg aan de actie voor De Warmste Week van Music For Life. Aan promo alleszins geen gebrek, want de vrijwilligers zetten overal in het straatbeeld zelfgemaakte vurige vlammen langs de toegangswegen en in het centrum van Machelen-aan-de-Leie.

“Er staan in totaal 24 grote met de hand beschilderde houten panelen en 380 vlaggetjes in het dorp”, zegt Alain Dedeurwaerder. “Daarnaast staan er nog eens zestien vlammen bij de handelaars die onze actie steunen. Daar is heel wat werk in gekropen, maar we doen dat met plezier.” “De vlammen zijn voor ons stille symbolen voor warmte”, zegt Peter Van de Voorde. “De houten frames uitsnijden en beschilderen was een werk van lange adem, en gisterennacht was het koude wolkjes blazen. Maar als we er ook maar één Machelenaar mee aanzetten om naar Moaln for Life te komen en haar of zijn steun te betuigen, dan was dat alle werk waard.”

“Twee jaar geleden organiseerden we een 24-urenactie in de Guldepoort en dit bracht 12.000 euro in het laatje voor Villa Rozenrood”, zegt Heidi Tfelt. “Deze keer gaan we voor een 12-urenactie voor De Warmste Week. Vanaf 8 uur ‘s morgens zijn er allerlei activiteiten zoals spinning, een ontbijtbuffet, een natuurwandeling, een cultuurwandeling, een kindernamiddag, de clash der verenigingen en een optreden van de choreogroep Mistral. Met deze dag willen geld inzamelen voor het Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Ter Kouter’ in Deinze. Daar zal men de centen gebruiken voor de aankoop van therapeutisch speelgoed voor peuters en kleuters.”

Meer info via de Facebookpagina of moalnforlife@gmail.com.