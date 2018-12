Moaln For Life verenigt dorp voor goede doel Anthony Statius

02 december 2018

09u42 0 Zulte De 12-urenactie van Moaln For Life heeft voorlopig al 12.000 euro opgebracht, dat is evenveel als de 24-urenactie van twee jaar geleden. Gans het dorp kwam zaterdag samen in de Guldepoort om deel te nemen aan heel wat activiteiten zoals een spinningsessie van 12 uur en de clash der verenigingen.

“350 mensen namen deel aan het ontbijt, en er werd zo'n 134 kilogram spaghettisaus verkocht", zegt Alain Dedeurwaerder, een van de organisatoren achter Moaln For Life. “Er stonden 12 uur lang 15 fietsen ter beschikking voor de spinning sessie- goed voor in totaal 180 uren - en uiteindelijk hadden we een mooie bezettingsgraad waarbij er in totaal 145 uren werd gefietst. De dag werd met veel ambiance afgesloten met de clash der verenigingen en deze wedstrijd werd gewonnen door het jeugdbestuur van voetbalclub KME Machelen.”

“Met alle activiteiten samen hebben voorlopig al 12.000 euro opgehaald en de opbrengst gaat deze keer naar het Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Ter Kouter’ in Deinze. Daar zal men de centen gebruiken voor de aankoop van therapeutisch speelgoed voor peuters en kleuters”, besluit Alain.