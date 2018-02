Milieudienst nuanceert 'vossenplaag' 16 februari 2018

Volgens jagers is er een vossenplaag in Zulte en omgeving. "Er is weinig klein wild waardoor de vossen het nog sneller dan anders gemunt hebben op kippen. Waar zo'n vos langsgekomen is, blijven geen kippen meer over", klinkt het. 'Ook steenmarters zijn stilaan aan plaag, zij veroorzaken vooral veel schade aan de bekabeling van auto's." In tegenstelling tot marters mag de vos in deze periode van het jaar wel bejaagd worden. "Maar enkel overdag. Het zou goed zijn mocht men eens een telling uitvoeren en daarna beslissen om ook 's nachts de jacht toe te laten." Volgens de gemeentelijke milieudienst valt het met de 'plaag' nog goed mee. "Wij hebben geen recente meldingen binnen gekregen", zegt schepen Filip Peers (Gezond Verstand Zulte). "De laatste meldingen dateren van 2016." (GRG)