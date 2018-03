Maurice en Emma vieren diamanten bruiloft 27 maart 2018

Maurice Naessens (84) en Emma Vandenbroecke (82) uit de Vinktstraat in Zulte zijn zestig jaar getrouwd. Dit vierden ze onder meer in het gemeentehuis van Zulte, waar ze door het schepencollege werden uitgenodigd voor een huldiging en receptie. Maurice was 33 jaar lang timmerman en werkte daarna 17 jaar als olieslager bij Vandamme. Emma werkte als vellenbewerkster. Ze hebben twee kinderen, Martin en Marleen, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, onder hen drie viergeslachten. "Ik knutsel nog graag en Emma is vaak bezig met haar handwerkjes", zegt Maurice.





