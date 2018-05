Marc Nachtergaele vervangt Ugo Den Tandt op CD&V-lijst 03 mei 2018

Opmerkelijke wissel bij de Zultse CD&V. Voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Ugo Den Tandt geeft de fakkel door aan oudgediende Marc Nachtergaele.





Ugo Den Tandt geeft na 24 jaar gemeentepolitiek onder de CD&V-vlag, waarvan 12 jaar als schepen, 6 jaar als OCMW-voorzitter en 6 jaar gemeenteraadslid de fakkel door. "Ugo's rol als lid van de oppositie was niet echt voor hem weggelegd en zette zijn beslissing om een stap terug te zetten extra kracht bij", zegt voorzitter Andy Rommel. "Als vervanger komt met Marc Nachtergaele een oudgediende opnieuw in beeld. Marc was meer dan dertig jaar actief binnen de Zultse politiek, waaronder 18 jaar als partijvoorzitter. De afgelopen zes jaar bleef hij actief als mede-uitbater van de voetbalkantine in Zulte."





(ASD)