Marc Nachtergaele (CD&V) vervangt Luc Millecamps in gemeenteraad Anthony Statius

22 februari 2019

CD&V Zulte heeft vanaf volgende week een nieuw gemeenteraadslid onder haar rangen. Oude bekende Marc Nachtergaele zal op dinsdag 26 februari de eed afleggen. Marc vervangt Luc Millecamps, die op zijn beurt de plaats inneemt van Rita Goeminne in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De bekendste snor van Zulte zit vanaf volgende week in de gemeenteraad. Marc Nachtergaele is geen onbekende binnen de CD&V-fractie. Zijn politieke loopbaan speelde zich tot nu toe vooral af achter de schermen.

“Ik begon als bestuurslid om dan tien jaar voorzitter te worden van de CVP-jongeren Zulte”, zegt Marc. “Daarna was ik nog eens zes jaar secretaris van het hoofdbestuur onder wijlen voorzitter Werner Voet, om dan 18 jaar het voorzitterschap van de CVP, nadien CD&V-Zulte, waar te nemen. Gedurende die periode was mijn echtgenote Rosanne Buyle schepen. Nadat mijn vriend ereschepen Ugo Den Tandt enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zijn politieke loopbaan beëindigde, heb ik het aangedurfd mij voor het eerst verkiesbaar te stellen.”

Marc is gepensioneerd ambtenaar na een loopbaan in de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen, momenteel FPD). Samen met zijn vrouw Rosanne vertegenwoordigt hij al 32 jaar de bvba Maros, die gespecialiseerd is in verzekeringen, leningen en beleggingen. Daarnaast kan je het koppel vaak samen treffen in het voetbalcomplex in de Kastanjelaan in Zulte.