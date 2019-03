Luc en Marcella vieren gouden huwelijk Anthony Statius

05 maart 2019

Luc De Visscher en Marcella Vander Beken hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Op 21 februari gaven Luc en Marcella elkaar het jawoord in Mater en vijftig jaar later werd dit gevierd in het gemeentehuis van Zulte, waar het koppel nu woont.

Samen met enkele andere jubilarissen werden Luc en Marcella in de bloemetjes gezet door het schepencollege en achteraf volgde nog een glaasje en een hapje in het gemeentehuis voor de ganse familie.