Lize vervolledigt bijzonder viergeslacht: mama telkens 27 jaar bij geboorte Anthony Statius

29 januari 2019

08u27 0

27 is een magisch getal in de familie van Linda T’Kindt (54) uit Zulte. Linda werd geboren toen haar mama Georgette (81) 27 jaar oud was, ze beviel zelf van haar dochter Tine op haar 27ste en met de geboorte van kleindochter Lize Van Assche is het rijtje compleet, want mama Tine is ook - u raadt het al - 27 jaar.

Een viergeslacht is op zich niet zo uitzonderlijk maar Tine Vanluchene en Matthijs Van Assche zorgen met de timing van de geboorte van hun dochter Lize toch wel voor een unicum. “Lize werd geboren op 7 november 2018 op het moment dat Tine 27 jaar was”, zegt Linda T’Kindt uit Zulte. “Tine is mijn tweede dochter en ik was ook 27 jaar oud bij de bevalling. Mijn moeder Georgette De Waele was ook 27 jaar oud toen ik werd geboren. Tine behoorde bij haar geboorte ook tot een viergeslacht maar intussen is mijn grootmoeder Martha Beckaert overleden. Mijn oudste dochter Sarah zorgde bij haar geboorte in 1988 ook voor een viergeslacht.”