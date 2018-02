Lichtplan gaat verder 10 februari 2018

Het gemeentebestuur rolt het lichtplan verder uit, waardoor straks in nog meer straten de lichten gedimd kunnen worden. Op het Gaston Martensplein alleen al kost het vervangen van vier verlichtingspalen die in slechte staat zijn door palen met ledverlichting ongeveer 13.000 euro. "Ook in de Roodborststraat en de Papegaaistraat vernieuwen we de openbare verlichting", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). "In de Warandestraat is beslist om het net van openbare verlichting ondergronds te brengen." De uiteindelijke doelstelling is om het verbruik van elektriciteit via openbare verlichting met de helft te verminderen. (GRG)