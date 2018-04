Lichaam uit Leie gehaald in Zulte sam

21 april 2018

20u19

Bron: Het Nieuwsblad 0

In Zulte is gisteravond een overleden man uit de Leie gehaald. Een schipper merkte het levenloze lichaam op vlak bij de sluis in Sint-Baafs-Vijve, meldt Het Nieuwsblad. Het gerecht zoekt uit wat er precies is gebeurd.