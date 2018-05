Levensgrote WOI-foto's in straatbeeld 25 mei 2018

03u01 0 Zulte Zulte herdenkt de gruwel van WOI met 15 levensgrote fotopanelen in het straatbeeld. "Hiermee willen we de mensen confronteren en de herinnering levend houden", zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). De panelen blijven staan tot in het najaar.

Wie door Zulte, Olsene of Machelen rijdt, kan er amper naast kijken: fotopanelen van twee op drie meter met daarop beelden van de ravage en gruwel van WOI.





"Dit jaar is het 100 jaar geleden dat onze gemeente zwaar getroffen werd tijdens de Groote Oorlog", zegt schepen Vandemeulebroecke. "In Machelen alleen al liggen er meer dan 600 Franse soldaten begraven. Daarom besteden we met een werkgroep bestaande uit leden van de gemeentelijke Erfgoedraad, de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte, de Oudstrijders - en Vaderlandslievende verenigingen, POLS, deskundigen en de cultuurbeleidscoördinator aandacht aan de herdenking", zegt de schepen. "Verspreid over 15 locaties worden er fotopanelen geplaatst. We willen ons oorlogsverleden onder een ruim publiek brengen. De beelden moeten confronteren en de herinnering levend houden. Later houden we nog reizende expo's, een fietsparcours tijdens Open Monumentendag, een speciaal POLS-magazine en op 11 november planten we een vredesboom tussen het gemeentehuis en de kerk in Olsene." (ASD)