Leierock4Kids wint burgerbudget van 10.000 euro 08 juni 2018

02u52 0 Zulte En de winnaar van het burgerbudget van de gemeente Zulte is... Leierock4Kids. Dit maakte burgemeester Simon Larange (Open Zulte) bekend. Het Feest- en Cultuurcomité Machelen krijgt 10.000 euro om haar kinderfestival te organiseren.

Leierock4Kids is oorspronkelijk een idee van de nieuwe kindergemeenteraad. Het Feest- en Cultuurcomité Machelen goot deze droom samen met de jeugdbewegingen, de ouderwerkgroep VBS Leiebloem en de Gezinsbond Machelen in een concreet voorstel en diende dit in als een van de tien projecten voor het burgerbudget.





Leierock4Kids zou plaatsvinden op zaterdag 22 juni 2019 aan de Chirolokalen in Machelen. Het wordt een familiefestival met kinderdisco, muziek, randanimatie en eet- en drinkgelegenheid. Eventuele winst zal weggeschonken worden aan een goed doel.





"In totaal stemden meer dan duizend inwoners", zegt burgemeester Lagrange. "Het fietslabyrint voor het woonzorgcentrum Sint-Vincentius en de herinrichting van de parking in de Kreupelstraat in Olsene behaalde de tweede en derde plaats." (ASD)