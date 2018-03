Leerlingen Emmaüs vieren veilig '100 dagen' 06 maart 2018

02u49 0

De leerlingen van Emmaüs Machelen vierden veilig '100 dagen', met dank aan de 'tote bag' van Drugpunt. Dat is een tas bedrukt met een boodschap om zorg voor elkaar te dragen. "We zijn niet tegen alcohol, maar onze boodschap is: hou elkaar in het oog, tot je weet dat iedereen veilig thuisraakt", zegt Ward Foulon van Drugpunt. Alle jongeren uit het werkingsgebied van Drugpunt kregen een exemplaar van de katoenen zak met de boodschap 'take care of each other, make sure everybody gets home safe!'.





(GRG)