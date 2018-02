Leerlingen Emmaüs aanvaarden elkaar zoals ze zijn 10 februari 2018

In middelbare school Emmaüs in Machelen (het vroegere Vibso Leieland) stond de afgelopen week in het teken van het thema pesten.





"De pestproblematiek valt heel goed mee op school, maar het risico op pestgedrag bestaat altijd en daarom zetten we in op preventie", zegt Julie Vermeire. "Ons logo bestaat uit zes kleuren en we hebben de leerlingen ingedeeld in evenveel groepen, hen elk een kleur gegeven en hen dan door elkaar gemengd. Op die manier leren ze met elkaar omgaan en komen jongere leerlingen contact met oudere en omgekeerd. Tijdens deze week draait alles rond het aanvaarden van elkaar, ondanks de verschillen die er zijn." De hele week door stonden er activiteiten en workshops op het programma. "De middagradio viel het best in de smaak. Tijdens de middagpauze kon elke klas op haar beurt een dj-set samenstellen die dan werd afgespeeld." Tijdens het slotmoment vrijdagmiddag werden er onder andere ballonnen opgelaten die de sneeuw probeerden te trotseren.





(GRG)