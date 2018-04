Leeg kippentransport kantelt: snelweg versperd 12 april 2018

Een ongeval met een vrachtwagen van het bedrijf Kruiskip uit Zulte heeft gisterenmorgen urenlang hinder veroorzaakt op de E403 in het West-Vlaamse Moorsele. Iets na 6 uur verloor de chauffeur om nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig. De aanhangwagen begon te slingeren, kantelde, maar bleef wel aan de vrachtwagen hangen. Het gevaarte kwam tot stilstand op de pechstrook en in de groene berm. De metalen rekken met daarin vele tientallen lege bakken die gebruikt worden voor transport van levende kippen, werden door de klap in het rond geslingerd. Ze kwamen zowel op de rijweg als op de pechstrook tot stilstand. Dat veroorzaakte een lange file in de richting van Doornik. De trucker bleef ongedeerd. (VHS)