Laurent en Monique vieren gouden huwelijk Anthony Statius

19 november 2018

Laurent Vanneste en Monique Wullaert Monique hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Het koppels stapte op 11 september 1968 in het huwelijksbootje in Olsene. Vijftig jaar later werd dit gevierd in dezelfde gemeente, maar deze keer in het gemeentehuis. Samen met hun familie werden Laurent en Monique door het gemeentebestuur van Zulte uitgenodigd voor een huldiging en receptieulte