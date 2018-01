Laurence (18) mag met nationaal koksteam naar WK 25 januari 2018

02u45 0

Laurence Desmet (18) uit Olsene is een van de jonge koks die zich heeft geplaatst voor 'Young Chefs Team'. Dat nationale koksteam gaat ons land in november vertegenwoordigen op de internationale kookwedstrijd 'the Young Chefs Culinary World Cup' in Luxemburg, een soort van wereldkampioenschap koken. Het is de eerste keer dat ons land deelneemt. In de hoop dat het team ons land goed scoort tijdens deze wedstrijd, maar ook tijdens toekomstige wedstrijden, investeert de Vlaamse overheid in een trainingscentrum in het West-Vlaamse Harelbeke. De 8 topkoks worden klaargestoomd voor internationale wedstrijden door Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, die aangesteld is als bondscoach. Laurence volgt les aan hotelschool Spermalie in Brugge. Vorig jaar deed ze stage in sterrenzaak Hof van Cleve. "Het was na die stage dat ze mij op school hebben aangemoedigd om mee te dingen naar een plaatsje bij The Young Chefs. Ik heb geen seconde getwijfeld. Al bij de aanloop naar de selectie heb ik al veel bijgeleerd. Het is altijd heel leerrijk om te zien hoe anderen werken." Laurence droomt ervan op later haar eigen restaurant te openen. (JME)