Laatste stuk N43 wordt vernieuwd 20 april 2018

02u30 0

Zulte heeft een plan klaar voor het vernieuwen van het laatste stuk N43, het deel tussen de Lijsterstraat en De Dreve in Olsene.





De plannen kwamen tot stand in overleg met burgers en handelaars. Voor de uitvoering is het wel nog wachten tot 2020. "Bij de nieuwe plannen wordt vooral aandacht besteed aan een afgescheiden fietspad waar dit mogelijk is, en een verhoogd fietspad elders", zegt schepen Sophie Delaere. "Er worden waar mogelijk ook ventwegen aangelegd, om de handelszaken gemakkelijk te bereiken, en waar er maximaal plaats is om te parkeren. Er worden poorteffecten gemaakt door de aanleg van asverschuivingen en groenelementen aan de Dreve, Nieuwlandstraat en aan de Warandestraat. Dat doen we daar om aan te tonen dat men daar de kern van de gemeente binnenrijdt."





In de Kerkstraat wordt aan het kruispunt met de Grote Steenweg een extra afslagstrook aangelegd, zodat het verkeer dat rechts moet afslaan niet wordt tegengehouden door het verkeer richting Machelen.





De bushalte ter hoogte van de lichten richting Zulte wordt verplaatst naar een zone vóór de lichten van de Centrumstraat. Op de N43 tussen Centrumstraat en Kerkstraat komt centraal een bomenrij, ter hoogte van de huidige afslagstrook naar het Graevestraatje. "Tijdens het infomoment werd het ontwerp heel goed onthaald. De plannen kunnen in het gemeentehuis ingekeken worden", klinkt het nog. (JSA)