Kwb Machelen verzamelt 2.700 stuks speelgoed Anthony Statius

25 november 2018

12u22 0

De inzameling van Kwb Machelen voor minderbedeelde kindjes heeft het succes van vorig jaar overtroffen. Zaterdag kwamen heel wat mensen naar de Guldepoort om er speelgoed, kledij en voeding te schenken aan Brugse Poort (Gent) en de vzw Brugge uit Zulte.

“Dit jaar overstegen we alle verwachtingen”, zegt voorzitter Olivier Geeraerts. “We verzamelden meer dan 2.700 stuks speelgoed, wel 350 kilogram kledij en minstens 320 stuks droge voeding en verzorgingsproducten. Machelen, Olsene en Zulte toonden opnieuw hun warm hart voor de kinderen en hun familie. Dit maakt de vrijwilligers van de Kwb bijzonder blij, we zijn dus heel erg dankbaar. En nu sparen voor de volgende editie in 2019.