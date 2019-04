Kurt t’ Kindt zet deuren van mobiele bruine kroeg open: “Genieten van zestigtal streekbieren en authentieke sfeer” Anthony Statius

10 april 2019

10u25 3 Zulte Zultenaar Kurt t’ Kindt zet zijn mobiele bruine kroeg terug op in zijn achtertuin in de Drogenboomstraat 7 in Zulte. De komende twee weekends kan je er vrijblijvend genieten van meer dan zestig abdijbieren en trappisten in de authentieke sfeer van een echt bruin café.

Kurt t’ Kindt kwam in 2016 letterlijk voor het eerst met zijn mobiele kroeg naar buiten. Zijn concept is even eenvoudig als geniaal: een bruine kroeg die je overal kan opbouwen; in je huis, tuin, werkplaats, schuur of garage. Kurt heeft ondertussen al overal in Vlaanderen zijn origineel decor mogen opzetten, waaronder ook op het festival Dranouter. Wie het concept nog niet kent, is de komende twee weekends welkom om eens een kijkje te komen nemen tijdens de opendeurdagen.

“Als voorbeeld heb ik een bruine kroeg van honderd vierkante meter gebouwd in mijn tuin”, zegt Kurt. “De kroeg kan je uitbreiden tot een oppervlakte van maximum 800 vierkante meter. Het opstellen van zo’n kroeg duurt niet zo lang, maar het werk zit hem in de details. Van een oude telefoon uit bakeliet tot een pietjesbak, je vindt er alles terug wat je in een authentieke bruine kroeg zou aantreffen. We hebben een assortiment van zo’n zestig streekbieren, waaronder vijf type Orval, in huis gehaald en iedereen is welkom om eens te komen kijken en proeven. Onze mobiele bruine kroeg heeft ondertussen al op trouw- en communiefeesten gestaan, maar ook op kermissen, festivals, evenementen van de gemeente en koerswedstrijden. We doen alles in eigen beheer, dus ook voor catering kan gezorgd worden.”

Wie de authentieke sfeer van de bruine kroeg wil komen opsnuiven is welkom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april en ook het weekend daarop op 19, 20, 21 en maandag 22 april. Meer info via info@bruinekroeg.be en www.bruinekroeg.be.