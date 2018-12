Kunst en sfeer in de Karperstraat Anthony Statius

07 december 2018

08u58 0

Kunstenaar Martin Wallaert opent dit weekend zijn traditionele eindejaarstentoonstelling in het 'kleinste huisje van Machelen’. Voor kunst en kerstsfeer kan je nog tot en met zondag 30 december bij Martin, maar ook in Het Verschrikkelijke Zoete Leven en De Karper terecht.

De kleine huisjes in de Karperstraat verlichten de hele straat vanuit hun ramen met de typische lampen van Vergeten Verlichting. Deze feeërieke sfeer verbindt de hele buurt tijdens deze eindejaarsperiode. In het atelier in huisnummer 1 stelt Martin Wallaert zijn nieuwe houtskooltekeningen en olieverfschilderijen voor en dit telkens vanaf donderdag tot en met zondag tussen 14 en 18 uur. Bezoekers worden door de kunstenaar persoonlijk ontvangen. In Het verschrikkelijke zoete leven in de Karperstraat 6 geeft men een overzicht van vroeger werk van de kunstenaar en in restaurant De Karper in de Karperstraat 16 vind je huidig werk van Martin. De toegang is overal gratis.