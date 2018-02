Knipperlicht met Franse komedie 13 februari 2018

Na het succesvolle 'Paradijsvogels' voor het Gaston Martensjaar brengt Toneelkring Knipperlicht als nieuwe productie één van de bekendste toneelstukken van het moderne Franse komedietoneel: 'Thee met honing of met citroen'. De vertoningen vinden plaats in Ontmoetingscentrum Knipperlicht op het Gaston Martensplein op zaterdagen 17, 24 februari en 3 maart, vrijdag 2 maart telkens om 20 uur. Er is ook een vertoning op zondag 25 februari om 17 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden op www.toneelknipperlicht.be of telefonisch op 0471/24.93.40.





(GRG)