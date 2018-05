Kluis 'The Roots' gestolen 19 mei 2018

Dieven hebben tussen maandag 14 mei en donderdag 17 mei ingebroken in café The Roots langs de Staatsbaan in Zulte. De daders sloegen toe toen de bewoners afwezig waren. Ze gingen met de kluis, geld en sigaretten aan de haal. Voorlopig ontbreekt van de daders elk spoor. (JEW)