Klant wint 246.000 euro met EuroMillions 25 januari 2018

02u45 0

Bij Dagbladhandel Dimitri in Machelen wandelde gisteren een klant buiten met niet minder dan 246.214,10 euro op zak, gewonnen met EuroMillions. "Dankzij het herspelen van zijn Quick Pick van 5 euro", vertelt uitbater Dimitri Van Vynckt. "Eén van de komende dagen zal deze speler zich aanmelden bij de Nationale Loterij om deze mooie som op zijn bankrekening er te laten bijschrijven." Het is meteen het grootste bedrag met EuroMillions dat bij Dagbladhandel Dimitri gewonnen werd. "Een tijdje terug won een speler nog 163.017 euro met hetzelfde trekkingsspel. Een bevestiging dat we een kweekvijver zijn voor grote winnaars." Met de gewone Lottotrekking was er ook al eens een klant die meer dan 610.000 euro won. (GRG)