Kinderopvang 't Dolfijntje opent maandag als Lemmieland 11 augustus 2018

De kinderopvang 't Dolfijntje in de Lijsterstraat in Zulte wordt overgenomen door LM Oost-Vlaanderen, en opent maandag als Lemmieland.





Karen De Vos heeft 17 jaar 't Dolfijntje open gehouden. Dat wordt nu Lemmieland, een nieuwe stek voor 17 kindjes. Cathy De Waele, algemeen directeur van LM Oost-Vlaanderen, is enthousiast. Het is de eerste crèche die het ziekenfonds zal uitbaten. "Met de opening van Lemmieland trekken we de kaart van gezondheidspreventie", zegt Cathy De Waele. "Verschillende studies maakten al duidelijk dat het loont om kinderen naar de opvang te sturen. Met een pedagogisch plan dat focust op beweging, voeding en geestelijke gezondheid willen we het verschil maken." (JSA)