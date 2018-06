Kinder- en Jeugdjury maakt favorieten bekend 12 juni 2018

171 kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar meldden zich vorig jaar in september aan in de Zultse bibliotheek om mee te lezen met de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 101 boekenwurmen behaalden de eindstreep. In totaal werden er 930 boeken gelezen. Hun favorieten: 'Suzie Ruzie in het diepe' van Jaap Robben (kleuters), 'Bobbie Bolhuis, redder in nood' van Kate DiCamillo (1e en 2e leerjaar), 'Armstrong' van Torben Kuhlmann (3e en 4e leerjaar), 'Stukjes hemelblauw' van Sue Durrant (5e en 6e leerjaar), 'De wonderlingen van Brian Selznick' en 'Paultje, echt geen jongen' van Brigitte Minne (1e en 2e middelbaar) en 'Zout van de zee' van Ruta Sepetys (3e en 4e middelbaar). Hanne De Vriese en Lotte Terryn kregen een speciale vermelding omdat ze respectievelijk 9 en 8 jaar meelezen. Wie graag volgend schooljaar meeleest, kan dat nu al melden via bibliotheek@zulte.be.





(ASD)