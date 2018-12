Kersthuisje van Jempi en Marleen telt al 80.000 kerstlichtjes Dit jaar nieuwe ontvangstzaal en miniversie van Atomium Anthony Statius

09 december 2018

13u12 8 Zulte Jean-Pierre Tytgat (63) en Marleen De Groote (60) steken zondagavond voor de dertiende keer de lichtjes aan van hun kersthuisje in de Heirweg in Zulte, 80.000 om precies te zijn. Alle decorstukken, van de rendieren tot een replica van het Atomium, zijn gemaakt door Jean-Pierre ‘Jempi’. “De creativiteit van mijn man kent geen grenzen, het is de moeite om te komen kijken”, zegt Marleen, die de bezoekers ontvangt in een nieuw zaaltje naast het kersthuis.

Van heinde en verre komt men tijdens de kerstperiode naar de Heirweg 22 in Zulte. Niet om het kerststalletje van het kindeke Jezus te zoeken, maar wel om het kersthuisje van Jean-Pierre ‘Jempi’ Tytgat te komen bewonderen.

Dertien jaar geleden begon de vrachtwagenchauffeur uit Zulte met het versieren van zijn woonkamer. “Ik sukkelde toen met mijn rug en zat lange tijd thuis”, zegt Jempi. “Het groeide al snel uit tot een jaarlijkse traditie. Eerst hingen de lichtjes alleen binnen, maar daarna begon ik ook met de buitenkant van mijn huis, de tuin en de oprit te versieren. De laatste jaren hangen we enkel nog buiten lichtjes. Omdat iedereen zou kunnen meegenieten, maar ook omdat het binnen veel meer werk vraagt. Op onze oprit is er ook muziek. Of de buren dat niet erg vinden? Integendeel, ze zijn net zeer tevreden en ze komen geregeld op bezoek.”

Nieuwe zaal

“Vroeger was ons kersthuisje vooral bedoeld voor vrienden en familie, maar sinds vorig jaar nodigen we iedereen uit”, zegt Marleen. “We verwachten de komende weken zeker duizend bezoekers. Speciaal om iedereen te kunnen ontvangen heeft Jempi een zaaltje gebouwd naast ons huis. De creativiteit van mijn man kent geen grenzen: van het haken van de kerstmannen tot het bakken van taarten, alles doet hij.”

Volgend jaar wil ik het Belgisch record van 100.000 lichtjes verbreken Jean-Pierre ‘Jempi’ Tytgat

“Hier kruipt heel wat tijd en werk in, maar ik kan nu eenmaal niet stilzitten”, zegt Jempi. “Voor deze editie heb ik als extra decorstukken een kerstboom op een ladder, vuurbollen, rendieren en een miniatuurversie van het Atomium gebouwd. Alles samen gerekend zit ik nu aan 80.000 lichtjes. Of dit de energiefactuur zwaar doet oplopen? Neen, ik ben overgeschakeld op LED-verlichting en dat kost ons - denk ik - slechts een paar euro per dag. Ik heb ergens gehoord dat het Belgisch record momenteel op meer dan 100.000 lichtjes staat en dit zou ik volgend jaar graag verbreken. Maar lichtjes zijn een ding, het is mij vooral om de sfeer te doen. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten in een warm en gezellig kader. In het nieuwe zaaltje kan je iets drinken en voor de kinderen is er een leuke verrassing. Ze mogen hun naam op een kerstbal schrijven om die daarna in onze kerstboom te hangen. Elke bezoeker krijgt ook een minikersthuisje, gemaakt met een 3D-printer, mee naar huis.”

Het kersthuisje is nog tot 15 januari open en dit iedere avond vanaf 17 uur. De toegang is gratis.