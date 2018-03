Kaarten Sportgala beschikbaar 01 maart 2018

02u50 0

Op vrijdagavond 2 maart organiseren de Zultse sportraad en -dienst samen het Sportgala in de Gaston Martenszaal in Zulte. "Er worden gratis toegangskaarten ter beschiking gesteld aan alle sportliefhebbers die dit evenement wensen bij te wonen", zegt Christophe Verfaillie van de sportdienst. "Deze kaarten -maximaal vier kaarten per persoon- kunnen tijdens de openingsuren opgehaald worden aan de balie van de vrijetijdsdiensten in het gemeentehuis te Olsene. Dit aanbod is geldig tot zolang de voorraad strekt. Zonder toegangskaart zal men de Gaston Martenszaal niet kunnen betreden." Tijdens het Sportgala worden de titels Zultse 'Sportbelofte', 'Sportvrouw', 'Sportman', 'Sportploeg', 'Sportverdienste', 'Recreatieve Sporter', 'G-sporter' & 'Persprijs' voor het kalenderjaar 2017 uitgereikt. Gastsprekers van dienst zijn ultraloper Karel Sabbe en hardloopster Veerle Dejaeghere. Ook de kampioenen uit de Zultse sportverenigingen worden die avond gehuldigd omwille van hun uitzonderlijke sportieve prestaties. (GRG)