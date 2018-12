Jonge techneuten krijgen diploma Anthony Statius

13 december 2018

De 36 deelnemers van de Techniekacademie in Zulte hebben een diploma gekregen van het gemeentebestuur van Zulte.

Het gemeentebestuur van Zulte organiseerde dit najaar in samenwerking met Hogeschool VIVES voor de tweede keer een ‘Techniekacademie’. Op woensdag 12 december kregen de deelnemers hun diploma plechtig in ontvangst in de Gaston Martenszaal in Zulte. De deelnemers werden verrast met een leuke goodiebag die werd aangeboden door de firma Logi-Technic.

De Techniekacademie het doel om kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kennis te laten maken met techniek en technologie. Dit najaar werd er gewerkt rond chemie/voeding, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica/robotica. De workshops werden telkens begeleid door twee ervaren techniekmonitoren. Er werden daarnaast ook bedrijfsbezoeken georganiseerd bij Michiels Fabrieken NV en ATS Kruishoutem.