Jong Open Zulte deelt blokpakketten uit 31 mei 2018

Jong Open Zulte organiseert de komende twee weekends een studentenactie. Om de studenten een hart onder de riem te steken, wil Jong Open Zulte de blokperiode wat verlichten door gratis een steunpakket uit te delen.





"De studerende jeugd uit Zulte, Olsene en Machelen kon zich inschrijven via een link op de Facebookpagina van Jong Open Zulte", zegt Delphine Vandenbossche. "Wij komen volgend weekend en het weekend erna persoonlijk langs om te helpen die harde noot te kraken. Inschrijven kan nog tot 1 juni via de Facebookpagina. Daar vind je ook alle gegevens over de vierde After Workparty op 15 juni in pub Bonheur in Olsene." (ASD)